West-Vlaam­se schaats­sters wor­den zes­de in ploe­gen­ach­ter­vol­ging: Had­den beter kun­nen doen”

Sandrine Tas uit Oostende, Isabelle van Elst met West-Vlaamse roots en Fran Vanhoutte uit Gistel

Schaatssters Sandrine Tas uit Oostende, Isabelle van Elst met West-Vlaamse roots en Fran Vanhoutte uit Gistel werden dinsdag in de C-finale van de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen in Milaan afgetroefd door Duitsland. Ze eindigden als zesde. "Het was duidelijk dat ze erg sterk waren", erkende Tas.

Met een tijd van 3:04.92 waren de Belgische vrouwen trager dan in de kwartfinales (3:01.33). "Ik maakte meteen een kleine fout bij de start", gaf Sandrine Tas toe. "Ik gleed uit op mijn achterste been en moest die uitschuiver meteen proberen recht te zetten. Dat kostte veel energie, waardoor ik daarna het gevoel had dat ik niet meer zo hard kon pushen als de vorige keer. Daarnaast denk ik dat we over het algemeen meer fouten hebben gemaakt. In de bochten bijvoorbeeld. En dat betaal je op dit niveau cash. Jammer dat onze ploegenachtervolging zo moet eindigen. Maar het is toch een zesde plaats. En ik denk dat we daar blij mee moeten zijn."

"We blikken met gemengde gevoelens terug, want dit had natuurlijk beter gekund", voegde Isabelle Van Elst toe. "Maar ik denk dat we blij mogen zijn met deze top 6 en alles wat we tot nu toe hebben bereikt." Het drukke programma van de drie schaatssters is nog niet ten einde. Van Elst en Tas schaatsen vrijdag de 1.500 meter. Daags nadien komen Tas en Vanhoutte in actie op de massastart. "We hebben al een paar wedstrijden achter de rug, maar dat ritme zijn we wel gewend. In de wereldbeker zijn alle wedstrijden samengebald in drie dagen."

Belga
Leonie Delodder

Leonie Delodder
