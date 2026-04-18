Vosté spreekt van "een einde van een tijdperk". "Na jaren van topsport is het tijd voor andere dingen. Een mooie carrière die begon met shorttrack en inline waarin ik veel mooie titels en medailles heb mogen halen. En daarna ben ik de laatste elf jaar gaan schaatsen. Een carrière met ups en downs, podiumplekken en mindere resultaten maar wel met drie Olympische Spelen verder, dan is het goed zo", klinkt het.

"Op naar nieuwe uitdagingen! Ik wil iedereen bedanken die mij al deze jaren gesteund heeft: familie, vrienden, coaches, teamgenoten, sponsoren en fans."



Vosté eindigde in februari op de Winterspelen in Noord-Italië als zeventiende op de 1.000 meter en als 24e op de 1.500 meter. Nadien noemde hij het "Spelen om snel te vergeten". In 2018 werd hij in Pyeongchang 32e op de 500 meter, 35e op de 1.000 meter en 23e op de 1.500 meter. In 2022 in Peking strandde hij als 27e op de 1.000 meter en als 29e op de 1.500 meter. Begin maart eindigde Vosté in de sprintcompetitie op het WK in het Nederlandse Heerenveen als twintigste.