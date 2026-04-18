Drie­vou­dig olym­pi­ër Mathi­as Vos­té (31) stopt met schaatsen

Mathias Vosté

Mathias Vosté stopt met schaatsen. Dat bevestigt de 31-jarige West-Vlaming vrijdagavond op sociale media. Vosté nam tijdens zijn loopbaan driemaal deel aan de Winterspelen (2018, 2022 en 2026).

Vosté spreekt van "een einde van een tijdperk". "Na jaren van topsport is het tijd voor andere dingen. Een mooie carrière die begon met shorttrack en inline waarin ik veel mooie titels en medailles heb mogen halen. En daarna ben ik de laatste elf jaar gaan schaatsen. Een carrière met ups en downs, podiumplekken en mindere resultaten maar wel met drie Olympische Spelen verder, dan is het goed zo", klinkt het. 

"Op naar nieuwe uitdagingen! Ik wil iedereen bedanken die mij al deze jaren gesteund heeft: familie, vrienden, coaches, teamgenoten, sponsoren en fans."

Vosté eindigde in februari op de Winterspelen in Noord-Italië als zeventiende op de 1.000 meter en als 24e op de 1.500 meter. Nadien noemde hij het "Spelen om snel te vergeten". In 2018 werd hij in Pyeongchang 32e op de 500 meter, 35e op de 1.000 meter en 23e op de 1.500 meter. In 2022 in Peking strandde hij als 27e op de 1.000 meter en als 29e op de 1.500 meter. Begin maart eindigde Vosté in de sprintcompetitie op het WK in het Nederlandse Heerenveen als twintigste.

Louis Maes
Kleiduifschieten
Sport

Kleiduifschieten in weides: schutters vragen terugkeer vaste schietstanden
Titel Mandel United
Sport

Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)
Emma Meesseman
Sport

Geen vierde MVP-titel op rij voor Emma Meesseman

Emma Plasschaert

Emma Plasschaert blijft terrein winnen en is nu vierde in Olympische Zeilweek
Emma Plasschaert

Emma Plasschaert klimt naar zevende plaats in Olympische Zeilweek
Carlos Forbs

Club veegt Mechelen met 6-1 van de mat en nadert tot op 2 punten van Union
Boris Lambert

Promovendus Kortrijk kan blijven rekenen op sterkhouder Boris Lambert
Club NXT

Voetbal Vlaanderen wijst voorstel Pro League over U23-teams in Challenger Pro League af
Topsport1

Talent van U19 Club Brugge komt van Topsportschool KTA Brugge
