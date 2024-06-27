Remko Meeusen uit Hooglede-Gits is ligatrainer voor G-wielrennen bij G-sport Vlaanderen, en een belangrijke kracht achter de successen van Team Belgium op de Paralympische Spelen. Onder zijn leiding heeft het G-wielrennen heel wat successen geboekt, met maar liefst negen medailles op drie Paralympische Spelen.

"Hij heeft niet alleen de ploeg sportief sterker gemaakt, maar ook de hele organisatie en ondersteuning eromheen professioneler opgezet," zegt de jury.

Remko Meeusen volgt op de erelijst Sven Vanthourenhout op.

