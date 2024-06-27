Wielercoach Remko Meeusen uit Hooglede wint het Vlaams Sportjuweel als Topsportcoach. Red Side Academy kreeg de prijs als Warmste Initiatief. Het Vlaams Sportjuweel is een Vlaamse erkenning die je maar één keer in je carrière kan winnen.
Remko Meeusen uit Hooglede-Gits is ligatrainer voor G-wielrennen bij G-sport Vlaanderen, en een belangrijke kracht achter de successen van Team Belgium op de Paralympische Spelen. Onder zijn leiding heeft het G-wielrennen heel wat successen geboekt, met maar liefst negen medailles op drie Paralympische Spelen.
"Hij heeft niet alleen de ploeg sportief sterker gemaakt, maar ook de hele organisatie en ondersteuning eromheen professioneler opgezet," zegt de jury.
Remko Meeusen volgt op de erelijst Sven Vanthourenhout
op.
"Het doet me echt iets. Ik wil vooral een hecht team creëren voor onze atleten, door mensen die gepassioneerd zijn samen te brengen, en samen aan een doel te werken."
Red Side Academy uit Kortrijk wint het Vlaams Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief. Dat is een prijs voor een initiatief dat mensen in beweging zet en hen tegelijk samenbrengt, maatschappelijk vooruithelpt of het sociale weefsel in de buurt versterkt.
Red Side Academy brengt jongeren van allerhande achtergronden via voetbal samen, probeert maatschappelijke drempels voor hen weg te nemen en wil hen meer kansen geven.
Ze bereiken elke week meer dan 400 jongeren met hun aanbod, en zetten zich in om sportpleintjes en andere publieke sportplekken aantrekkelijk te maken en een centrale rol te geven in de stad. Ook jongeren die geen aansluiting vinden in een klassieke club krijgen bij Red Side Academy de kans om zich te ontplooien.
"We zijn heel blij om het Vlaams Sportjuweel te mogen ontvangen, het resultaat van jaren werk", zeggen Younes en Youssef van Red Side Academy.
"Het is een teken dat we goed bezig zijn, net als onze medegenomineerden Parkiboks en Spoorzoeker. Samen creëren we kansen voor mensen die normaal gezien minder kansen krijgen."