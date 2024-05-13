Langemarkenaar Van Acker pakt brons op het EK G-tafeltennis. De Franse nummer vier op de wereldranglijst Lucas Creange bleek in de halve finale te sterk en klopte de West-Vlaming na een spannende en felbevochten wedstrijd met 3-1. Van Acker kan zijn Europese titel van 2023 niet verlengen en pakt brons.