Sport
Langemark-Poelkapelle

Flo­ri­an Van Acker pakt brons op EK G‑tafeltennis

Van Acker

© Manfred Schillings

Op het Europees kampioenschap G-tafeltennis heeft Florian Van Acker brons behaald in het enkelspel. In de halve finale was de Fransman Creange te sterk met 3-2.

Langemarkenaar Van Acker pakt brons op het EK G-tafeltennis. De Franse nummer vier op de wereldranglijst Lucas Creange bleek in de halve finale te sterk en klopte de West-Vlaming na een spannende en felbevochten wedstrijd met 3-1. Van Acker kan zijn Europese titel van 2023 niet verlengen en pakt brons.

De redactie
G-sport Tafeltennis

