Florian Van Acker pakt brons op EK G‑tafeltennis
© Manfred Schillings
Op het Europees kampioenschap G-tafeltennis heeft Florian Van Acker brons behaald in het enkelspel. In de halve finale was de Fransman Creange te sterk met 3-2.
Langemarkenaar Van Acker pakt brons op het EK G-tafeltennis. De Franse nummer vier op de wereldranglijst Lucas Creange bleek in de halve finale te sterk en klopte de West-Vlaming na een spannende en felbevochten wedstrijd met 3-1. Van Acker kan zijn Europese titel van 2023 niet verlengen en pakt brons.
De redactie