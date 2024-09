De 41-jarige Odent had na 18,8 km een achterstand van 1:20 op de Fransman Mathieu Bosredon. Die reed naar de titel in 23:59.70 voor de Nederlander Mark Mekenkamp, tweede op 1:04. De 42-jarige Deberg strandde 4:26.

Op de Paralympische Spelen in Parijs werd Odent, die na een val verlamd is vanaf zijn middenrif, vierde in de tijdrit en zesde in de wegrit.