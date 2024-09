De 41-jarige Odent uit het West-Vlaamse Hollebeke werkte de 57,8 kilometer af in één uur en 52 minuten en finishte zo op ruim negen minuten van de Fransman Mathieu Bosredon, die het goud pakte. Zilver en brons gingen respectievelijk naar de Italiaan Martino Pini en de Noor Christian Gyldenohr. Odent had lange tijd uitzicht op een medaille, maar viel in het slot terug door een leegloper, zo gaf hij na afloop aan in de mixed zone op de Sechseläutenplatz.

"Maar het brons was sowieso moeilijk geweest", verklaarde Odent, die eerder dit WK derde werd tegen de klok. "Ik denk dat een vijfde plaats het hoogst haalbare was. Uiteindelijk kan ik leven met de zevende plek. Mijn belangrijkste doel was de tijdrit en met een medaille daarin was mijn WK al geslaagd."

Eerder veroverde Odent in de tijdrit bij de H3 al brons. Deberg werd twintigste. Ook toen ging het goud naar Mathieu Bosredon.