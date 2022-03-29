Handbiker Marvin Odent pakt goud, zijn eerste overwinning in een wereldbekerwedstrijd
In Gistel is de wereldbekermanche G-wielrennen van start gegaan met Belgisch succes. In de tijdrit voor de klasse MH3 pakte handbiker Marvin Odent uit Hollebeke het goud. Dat was zijn eerste overwinning in een wereldbekerwedstrijd.
De West-Vlaming, vorig jaar goed voor brons op het WK in Ronse, finishte zijn tijdrit van 20,4 kilometer in 29:26. De Amerikaan Ryan Pinney (29:46) werd tweede, de Fransman Johan Quaile (30:23) pakte brons. In dezelfde wedstrijd eindigde Jean-François Deberg als twaalfde, Christophe Van Looy eindigde op plaats 21.
"Super content"
"Ik ben super content", reageerde Odent. "We zijn hier al enkele jaren mee bezig en boekten altijd progressie. Het is mooi dat het nu goud oplevert. Ik voldoe meteen ook aan de criteria voor deelname aan het WK in de Verenigde Staten en ik toon dat ik op schema zit richting de Spelen van Los Angeles 2028. Ook voor mijn gezin is dit belangrijk: het harde werk levert op."
De wereldbekermanche in Gistel duurt van dinsdag tot en met vrijdag. De tijdritten vallen op de eerste twee dagen, de wegritten volgen nadien.
