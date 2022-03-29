Hand­bi­ker Mar­vin Odent pakt goud, zijn eer­ste over­win­ning in een wereldbekerwedstrijd

Marvin odent

In Gistel is de wereldbekermanche G-wielrennen van start gegaan met Belgisch succes. In de tijdrit voor de klasse MH3 pakte handbiker Marvin Odent uit Hollebeke het goud. Dat was zijn eerste overwinning in een wereldbekerwedstrijd.

De West-Vlaming, vorig jaar goed voor brons op het WK in Ronse, finishte zijn tijdrit van 20,4 kilometer in 29:26. De Amerikaan Ryan Pinney (29:46) werd tweede, de Fransman Johan Quaile (30:23) pakte brons. In dezelfde wedstrijd eindigde Jean-François Deberg als twaalfde, Christophe Van Looy eindigde op plaats 21.

Opstaan na de val Marvin Odent
Marvin Odent inspireert met nieuw boek ‘Opstaan na de val’

"Super content"

"Ik ben super content", reageerde Odent. "We zijn hier al enkele jaren mee bezig en boekten altijd progressie. Het is mooi dat het nu goud oplevert. Ik voldoe meteen ook aan de criteria voor deelname aan het WK in de Verenigde Staten en ik toon dat ik op schema zit richting de Spelen van Los Angeles 2028. Ook voor mijn gezin is dit belangrijk: het harde werk levert op."

De wereldbekermanche in Gistel duurt van dinsdag tot en met vrijdag. De tijdritten vallen op de eerste twee dagen, de wegritten volgen nadien.

Marvin Odent
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Handbike Marvin Odent Hollebeke

