In 2016 verandert het leven van Marvin Odent uit Hollebeke (Ieper) drastisch. De schrijnwerker raakt verlamd na een zware val. Toch weigert hij bij de pakken te blijven zitten. “Elk einde is een nieuw begin”, zegt hij. Zijn herstel is niet eenvoudig, maar stap voor stap vindt hij een nieuwe manier om zijn leven zin te geven via sport.
Odent begon met handbiken om zijn rol binnen het gezin opnieuw op te nemen. Al snel blijkt dat hij er talent voor heeft. In 2022 wordt hij Belgisch kampioen en neemt hij deel aan internationale kampioenschappen. Op de Paralympische Spelen in Parijs behaalt hij een indrukwekkende vierde plaats.
Boek als bron van inspiratie
Het bijzondere levensverhaal van Marvin Odent inspireerde auteur Bernard Leterme tot het schrijven van het boek 'Opstaan na de val'. “Het boek wil mensen een duwtje in de rug geven die net als Marvin hun leven door een ongeval zagen veranderen,” zegt auteur Bernard Leterme.
Ook fotograaf Jozef Lievens werkte mee aan het project. Samen brengen ze het verhaal van een man die ondanks alles blijft geloven in vooruitgang.
Boegbeeld van de G-sport
Vandaag is Marvin Odent niet alleen een topsporter, maar ook een boegbeeld van de G-sport in België. Hij is mede-oprichter van Life on Wheels in Ieper, een organisatie die mensen met een beperking aanmoedigt om te sporten en elkaar te ondersteunen.
“De uitdagingen zijn er, zowel op sportief als op persoonlijk vlak,” vertelt fotograaf Jozef Lievens. “Maar Marvin toont dat je met de juiste ingesteldheid alles aankan.”
'Opstaan na de val' van auteur Bernard Leterme en fotograaf Jozef Lievens is te koop via DLPA Advocaten.