Het bijzondere levensverhaal van Marvin Odent inspireerde auteur Bernard Leterme tot het schrijven van het boek 'Opstaan na de val'. “Het boek wil mensen een duwtje in de rug geven die net als Marvin hun leven door een ongeval zagen veranderen,” zegt auteur Bernard Leterme.

Ook fotograaf Jozef Lievens werkte mee aan het project. Samen brengen ze het verhaal van een man die ondanks alles blijft geloven in vooruitgang.