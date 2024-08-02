15°C
Len­nert Van­lat­hem pakt twee­de brons op WK G‑baanwielrennen

Lennert Vanlathem

© G-sport Vlaanderen/SWpix.com

Op het wereldkampioenschap G-baanwielrennen in Rio De Janeiro in Brazilië heeft Lennert Vanlathem een tweede keer brons gepakt in de afvalling. 

Lennert Vanlathem uit Oostduinkerke knalde naar brons in de afvallingskoers in de MC1-klasse. Net als vrijdag in de scratch moest hij enkel de Spanjaard Ricardo Ten Argiles en de neutrale atleet Ivan Ermakov laten voorgaan. De 25-jarige Vanlathem, die op zestienjarige leeftijd door een trombose een halfzijdige verlamming opliep aan zijn linkerlichaamshelft, nam zo zijn tweede bronzen medaille van dit WK na de scratch eerder deze week. 

De medailleteller voor Paralympic Team Belgium staat op vijf stuks. Vanlathem komt vandaag, op de slotdag van het wereldkampioenschap, ook in actie. 

Siel Vandorpe
Belga
G-sport Oostduinkerke

MTB Night Ride Kortemark
Sport

600 mountainbikers rijden 's nachts door kerk en gebouwen in Kortemark
Emma Meesseman Pepe Willy 2
Sport

Emma Meesseman moet afscheid nemen van haar pepe Willy
2025-10-12 - 724_N_boeklampaertMETSVO_20251012120534.mp4 - hDpKvvZJx_2.jpg
Sport

Boek 'Forza Lampaert' over wielrenner Yves Lampaert voorgesteld in Ingelmunster

