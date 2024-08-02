Lennert Vanlathem uit Oostduinkerke knalde naar brons in de afvallingskoers in de MC1-klasse. Net als vrijdag in de scratch moest hij enkel de Spanjaard Ricardo Ten Argiles en de neutrale atleet Ivan Ermakov laten voorgaan. De 25-jarige Vanlathem, die op zestienjarige leeftijd door een trombose een halfzijdige verlamming opliep aan zijn linkerlichaamshelft, nam zo zijn tweede bronzen medaille van dit WK na de scratch eerder deze week.

De medailleteller voor Paralympic Team Belgium staat op vijf stuks. Vanlathem komt vandaag, op de slotdag van het wereldkampioenschap, ook in actie.