Astrid Coppens is de meter van het project. Ook zij kreeg te maken met zwangerschapsverlies: "Wij wisten niet waar naartoe, dus hebben we dat gewoon allemaal zelf verwerkt. Bij mijn eerste twee zwangerschapsverliezen had ik ook een enorme schaamte. Ik kon daar eigenlijk niet over praten. Ik heb daar nooit met mijn vrienden over gepraat, alleen met mijn ouders. We hebben dat gewoon samen als koppel moeten verwerken."