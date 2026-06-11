18°C
Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Shan­ti Van Gen­ech­ten richt eer­ste Exper­ti­se­cen­trum voor Zwan­ger­schaps­ver­lies op in Oostduinkerke

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Oostduinkerke heeft Shanti Van Genechten het eerste Expertisecentrum voor Zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend. Het Expertisecentrum wil het centrale aanspreekpunt worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en mensen begeleiden naar de juiste ondersteuning.

Het expertisecentrum biedt emotionele begeleiding, gespecialiseerde hulpverlening, lotgenotencontact, praktische ondersteuning en psychosociale zorg. "We hebben nu samen met 15 ziekenhuizen een charter getekend en we gaan effectief samenwerken om ouders betere opvang te bieden na het verlies van een zwangerschap", vertelt Shanti.

Vrouwen en hun partners geven aan dat zwangerschapsverlies vaak een eenzame ervaring blijft, waarbij de nazorg en opvolging ontbreekt. Dat is ook iets wat Magali Rock herkent: " Zo’n leegte… Die leegte en dat eenzame was ook wel bij mij aanwezig."

Astrid Coppens is de meter van het project. Ook zij kreeg te maken met zwangerschapsverlies: "Wij wisten niet waar naartoe, dus hebben we dat gewoon allemaal zelf verwerkt. Bij mijn eerste twee zwangerschapsverliezen had ik ook een enorme schaamte. Ik kon daar eigenlijk niet over praten. Ik heb daar nooit met mijn vrienden over gepraat, alleen met mijn ouders. We hebben dat gewoon samen als koppel moeten verwerken."

Zwangerschapsverlies 2
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Robbe Temmerman
Oostduinkerke Zwangerschapsverlies

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
DSC 2651
Nieuws

Drie gewonden bij ongeval in Ingelmunster, bestuurder verliest rijbewijs
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Nieuws
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Nocturnes Ieper 1

Met de echte uitvoering in juli in gedachten: 'Ieper Te Paard' houdt try-out
Deltagroep

De Kringloopwinkel Deltagroep lanceert nieuw circulair concept in Kortrijk
Politiezone VLAS

Man (44) met psychische problemen opgepakt in Lendelede nadat hij met messen op straat liep: "Hij heeft niemand verwond"
Station kortrijk controles

Grootschalige overlastactie in station van Kortrijk: zo'n 800 mensen gecontroleerd
Voetgangster komt ten val bij tramincident in Lombardsijde

Tram botst met voetgangster aan halte 'Westende Sint-Laureins' in Middelkerke
Bruges Gay Pride 1

Bruges Pride Parade groot succes: meer dan duizend mensen liepen mee
Aanmelden