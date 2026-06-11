Shanti Van Genechten richt eerste Expertisecentrum voor Zwangerschapsverlies op in Oostduinkerke
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In Oostduinkerke heeft Shanti Van Genechten het eerste Expertisecentrum voor Zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend. Het Expertisecentrum wil het centrale aanspreekpunt worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en mensen begeleiden naar de juiste ondersteuning.
Het expertisecentrum biedt emotionele begeleiding, gespecialiseerde hulpverlening, lotgenotencontact, praktische ondersteuning en psychosociale zorg. "We hebben nu samen met 15 ziekenhuizen een charter getekend en we gaan effectief samenwerken om ouders betere opvang te bieden na het verlies van een zwangerschap", vertelt Shanti.
Vrouwen en hun partners geven aan dat zwangerschapsverlies vaak een eenzame ervaring blijft, waarbij de nazorg en opvolging ontbreekt. Dat is ook iets wat Magali Rock herkent: " Zo’n leegte… Die leegte en dat eenzame was ook wel bij mij aanwezig."
Astrid Coppens is de meter van het project. Ook zij kreeg te maken met zwangerschapsverlies: "Wij wisten niet waar naartoe, dus hebben we dat gewoon allemaal zelf verwerkt. Bij mijn eerste twee zwangerschapsverliezen had ik ook een enorme schaamte. Ik kon daar eigenlijk niet over praten. Ik heb daar nooit met mijn vrienden over gepraat, alleen met mijn ouders. We hebben dat gewoon samen als koppel moeten verwerken."