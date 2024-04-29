Garnaalkruien is een authentieke vorm van strandvisserij. De Stienesteekers duwen het net met een plankje op hun buik door het water. Vroeger deden zij dit om het gezin te onderhouden terwijl de mannen op zee waren als IJslandvaarders.

Vijftien jaar geleden besloten de Stienesteekers deze vergeten visserij nieuw leven in te blazen. Nu vormen ze een hechte vriendinnengroep met een hart voor de zee. “Automatisch vallen spanningen weg als je in zee bent. Je geniet van de horizon en de golven”, klinkt het bij Christine Verstraete, een van de Stienesteekers.