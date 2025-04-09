Bianca Krinstinsky, Navigo Visserijmuseum: “Het is echt een exclusief moment. Je gaat mee achter de schermen. Er worden extra verhalen verteld. Ik denk wel dat ze meer te weten komen dan bij een gewoon museumbezoek.”

Beetje eng

En het was misschien wel een bange nacht, want er dwaalde een spook rond in de zalen. En de slaapzakken lagen klaar tussen de walvisskeletten, boten en historische stukken uit de visserij. Ellen Bruynooghe, bezoeker: “Het is een unieke ervaring, once in a lifetime. We worden helemaal ondergedompeld in het leven van de vissers. Ik denk dat we een beleving hebben die je als klassieke bezoeker niet zomaar kan meemaken.”

Caroline Bautil, bezoeker: “Wij wonen hier intussen 12 jaar. En na die 12 jaar is er nog altijd veel te ontdekken in Oostduinkerke. Dit is een unieke kans.”

Elk jaar organiseert Koksijde een nacht in het museum, afwisselend in Navigo en het Abdijmuseum Ter Duinen.