Ze schonken de fiches vanmorgen aan het visserijmuseum. Op de kaartjes staat de naam van de visser, zijn woonplaats, foto en vingerafdruk. Als er een schip zonk, dan konden ze zo alsnog achterhalen wie er verdronken was.

Jadrana Demoen, Navigo Visserijmuseum: “De fiches zijn voor ons echt wel een ontdekking. Dit soort documenten hebben we nog niet in collectie en het is ook de eerste keer dat we die op die manier zien. Het is echt een schat aan informatie. We krijgen persoonsgegevens van die vissers waarvan we het verhaal vertellen in het museum.”