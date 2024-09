De paardenvissers van Oostduinkerke zijn meer dan een toeristische attractie in de zomer. Het is erfgoed en folklore en dat weet fotograaf Stephan Vanfleteren goed vast te leggen.

Op zijn foto's zie je geen paard, zee of garnaal, wel de visser. "Ik heb de visser van het strand gehaald om in mijn atelier te fotograferen in het daglicht. Ik wilde geen reportagefoto maken zoals we ze kennen", vertelt Stephan Vanfleteren.