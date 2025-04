De werken kosten in totaal 1,5 miljoen euro. De Vlaamse overheid investeert 1,2 miljoen in het project. Als alles volgens plan verloopt, wordt de Nostalgie in het najaar van 2025 opnieuw te water gelaten.

Na de restauratie wil Navigo het schip inzetten voor toeristische vaartochten vanuit Nieuwpoort. Vlak bij het museum komt een speciaal ponton waar bezoekers het schip kunnen bezichtigen. “We zijn van plan echt met toeristen de zee op te gaan”, zegt Demoen. “De Nostalgie is een schip zoals er vroeger honderden voeren langs onze kust. We zijn supertrots dat we dit kunnen bewaren voor de toekomst.”