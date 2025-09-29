De petitie komt er op initiatief van ex-paralympiër Tom Vanhove, die de site een warm hart toedraagt. Het centrum in Blankenberge is al jarenlang een belangrijke plek voor g-sporters, dankzij de toegankelijke infrastructuur. Zo beschikt het over een aangepast sporthotel, kleedkamers en een zwembad dat geschikt is voor mensen met een beperking.

Het sportcentrum speelde jarenlang een rol voor zowel lokale sporters als toeristen en was vorig jaar nog het toneel van een Champions League-manche in goalbal, een sport voor atleten met een visuele beperking.