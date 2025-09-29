17°C
Blankenberge

Ex-para­lym­pi­ër start peti­tie om sport­cen­trum Blan­ken­ber­ge te redden

De aangekondigde sluiting van het sportcentrum van Sport Vlaanderen in Blankenberge blijft voor onrust zorgen. Nu is ook een petitie opgestart om de beslissing terug te draaien.

De petitie komt er op initiatief van ex-paralympiër Tom Vanhove, die de site een warm hart toedraagt. Het centrum in Blankenberge is al jarenlang een belangrijke plek voor g-sporters, dankzij de toegankelijke infrastructuur. Zo beschikt het over een aangepast sporthotel, kleedkamers en een zwembad dat geschikt is voor mensen met een beperking.

Het sportcentrum speelde jarenlang een rol voor zowel lokale sporters als toeristen en was vorig jaar nog het toneel van een Champions League-manche in goalbal, een sport voor atleten met een visuele beperking.

Alternatieven?

Vanhove wil met zijn actie de druk op Sport Vlaanderen opvoeren, dat de sluiting kort geleden aankondigde. Zijn petitie kreeg ondertussen al meer dan 270 handtekeningen. Het stadsbestuur van Blankenberge is in gesprek met Sport Vlaanderen om te bekijken of er nog alternatieven mogelijk zijn.

De petitie ondertekenen kan via deze link.

Nieuws

Sport Vlaanderen moet twee centra in West-Vlaanderen sluiten door besparingen
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
