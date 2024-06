Van Acker mag zich zo opmaken voor z’n derde Paralympische Spelen op rij. In 2016 pakte Florian nog een gouden medaille, in Tokio ging hij met een bronzen medaille naar huis. In Parijs gaat de tafeltennisser voor een derde paralympische medaille in de klasse TT11.

Naast Van Acker mogen ook Piotr Van Montagu (G-boogschieten), Ben Despineux (G-tafeltennis), Laurens Devos (G-tafeltennis) en Marc Ledoux (G-tafeltennis) hun koffers pakken. Zij vervoeg G-badmintonspeelster Man-Kei To in de Paralympic Team Belgium-delegatie.

De volgende selectiemomenten zijn voorzien in de loop van de maand juli. De Paralympics zelf vinden plaats van 28 augustus tot 8 september.