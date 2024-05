Is er na een faillissement op enige manier nog een toekomst mogelijk voor profvoetbal in Oostende? “Er kan dan worden bekeken om een doorstart te nemen op lager niveau. Er zijn in het verleden nog profclubs die vanonder weer naar boven zijn geklommen. Die juridische opties moeten dan worden bekeken. Alleen al voor de jeugdwerking in Oostende moet er een oplossing komen. De hele community rond KVO mag niet verloren gaan. Op vier maanden tijd voelde ik me hier volledig thuis en ik vind het verschrikkelijk om iedereen te moeten ontgoochelen. Dit is een mokerslag voor ons allen.”