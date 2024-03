Op de website van de club legt Van Oosterwyck uit waarom hij denkt dat het de goede richting uit gaat: "Dat lijkt me inderdaad een correcte samenvatting. Op dit moment zijn er twee overnamepistes concreet te noemen. Beide partijen ondertekenden dan ook een ‘Letter of Intent’, met name een intentieverklaring om de club te kopen. In zo’n ‘Letter of Intent’ staan dan bijvoorbeeld ook enkele opschortende voorwaarden om de club te kopen. We voldoen intussen aan de meeste van die voorwaarden. Het gaat dus de goede richting uit maar we zijn er zeker nog niet.”

“Bij deze twee partijen maakt het behoud geen deel uit van de opschortende voorwaarden maar andere partijen wachten wel af tot er zekerheid is en ondertekenden daarom nog geen ‘Letter of Intent’. Nu, het lijkt me sowieso natuurlijk belangrijk dat de club zich kan handhaven in 1B. Ik vind het vooral belangrijk dat er een langetermijnvisie kan worden voorgelegd waarbij er duidelijke financiële engagementen worden aangegaan maar ook dat er aandacht is voor de lokale verankering van de club. Onder het vorige beleid was er – ondanks holle beloftes – weinig sportieve ambitie, waren de financiële transacties op zijn zachtst gezegd onduidelijk en verloor de club zijn identiteit."