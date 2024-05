Stel dat dat niet lukt, dan is een verhaal met lokale overnemers, in lagere reeksen, misschien de volgende stap. “Dan komt de stad echt aan de leiding van hoe we het verder aanpakken. Het stadion is in principe eigendom van de stad en is tijdelijk aan de firma van mijnheer Coucke gegeven in een erfpachtovereenkomst. Maar iedereen weet, als het einde verhaal is en KVO zou failliet gaan, dan kunnen wij als stad zeggen dat het stadion weer naar ons komt en kunnen wij kijken op welke manier en in welke omstandigheden wij opnieuw kunnen beginnen aan de werking van een club. Maar ik denk daar nog liever niet aan.”