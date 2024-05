De rechtbank moest oordelen of Conway kon aanblijven als aandeelhouder van zijn Deense club of niet. Ook daar waren er al langer financiële problemen. De rechtbank verplichtte Conway om een herstructureringsplan op te stellen, waarna hij met een nieuwe investeerder kwam aandraven. Maar een deel lokale sponsors kon zich niet vinden in een mogelijk verlengde verblijf van Conway en wilde zich terugtrekken als de Amerikaan aan boord zou blijven. De rechter heeft geoordeeld dat dat niet kan, en dat hij z'n aandelen ook moet laten vallen.

Bij KV Oostende volgend ze dat dossier met interesse. De overname van KVO lijkt de goede kant op te gaan, maar dan moet Conway wel nog zijn aandelen overlaten aan de nieuwe eigenaars. Daar knelt op dit moment nog het schoentje. Voor KVO tikt de tijd, want halfweg mei moet de club de deadline halen voor een proflicentie.