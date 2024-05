De bewindvoerder van KVO zegt "om juridische redenen" niet in detail te kunnen treden in het "complexe dossier". "Ik kan wel zeggen dat er een akkoord is om in zee te gaan met het investeringsfonds Apex Capital Global LLC, vertegenwoordigd door Mark Campbell. Hij heeft enkele kapitaalkrachtige en serieuze investeerders achter zich staan. Dat werd allemaal gecheckt door diverse advocaten en blijkt betrouwbaar", verduidelijkt hij. "De twee partijen die tot vrij recent ook nog uitermate geïnteresseerd waren in de aandelen, hebben wij niet meer terug gehoord dus houden we ook geen rekening meer mee. Ik begrijp dat iedereen stilaan wat ongeduldig wordt maar ik hoop om begin volgende week met uitgebreider nieuws te kunnen komen."