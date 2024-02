Dat betekent niet dat de Oostendse advocaat effectief zo lang aan boord zal blijven van de club. Zijn taak is om een overnemer te vinden voor KVO. Eens die er is, zit zijn opdracht er in theorie op. Er lopen gesprekken met verschillende mogelijke overnemers. De beste partij zal niet zomaar de financieel sterkste zijn. Een overnemer moet ook het beste voor hebben met de club en een langetermijnpolitiek hebben, klinkt het.