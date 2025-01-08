De Belgische landskampioen legde de basis voor de zege al in het eerste kwart. Dankzij de sterke tandem Gustavson en Merviladze stond Oostende na tien minuten al 37-15 voor. Leiden kwam daarna beter in de wedstrijd, maar kon het verschil niet meer volledig dichten.

Na de rust trok de kustploeg opnieuw het laken naar zich toe. Noam Yaacov nam zijn ploeg op sleeptouw met dertien punten en hielp Oostende om de voorsprong verder uit te bouwen tot 76-61. Door deze overwinning verstevigt Oostende zijn leidersplaats in het klassement.