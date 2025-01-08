Aanmelden
Sport
Oostende

Oos­ten­de zet Lei­den opzij en ver­ste­vigt lei­ders­plaats in BNXT League

Oostende_20_jaar_coretec_dome

Filou Oostende heeft zaterdagavond op de zestiende speeldag in de BNXT League met 76-61 gewonnen van het Nederlandse Leiden. Het werd een bijzondere avond in de Coretec Dome, die exact twintig jaar bestaat. De zaal opende destijds de deuren als Sea’rena en dat jubileum werd uitgebreid gevierd met een heuse feestavond.

De Belgische landskampioen legde de basis voor de zege al in het eerste kwart. Dankzij de sterke tandem Gustavson en Merviladze stond Oostende na tien minuten al 37-15 voor. Leiden kwam daarna beter in de wedstrijd, maar kon het verschil niet meer volledig dichten.

Na de rust trok de kustploeg opnieuw het laken naar zich toe. Noam Yaacov nam zijn ploeg op sleeptouw met dertien punten en hielp Oostende om de voorsprong verder uit te bouwen tot 76-61. Door deze overwinning verstevigt Oostende zijn leidersplaats in het klassement. 

Belga
Filou Oostende

Meest gelezen

Bart De Wever Vrijworpen
Sport

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Stadion brugge
Sport

Toch weer opening voor nieuw stadion Club Brugge?
Van Belleghem
Nieuws

Ex-wereldkampioen roeien Wim Van Belleghem (62) overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Filou oostende basket

Basketbalicoon Sam Van Rossom wordt nieuwe general manager Filou Oostende
Basket Oostende

Oostende houdt perfect rapport, Kortrijk verliest tegen Antwerp
Jordan Schakel Filou Oostende 2025

Filou Oostende versterkt zich met Amerikaanse shooting guard Jordan Schakel
Kortrijk oostende

Kortrijk wint van Oostende en neemt zo de leiding over in het klassement
BNXT League

Oostende blijft foutloos en verslaat Den Bosch overtuigend
Filou oostende

Champions league basket : Oostende wint in openingsduel tegen Nanterre
Aanmelden