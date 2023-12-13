Sam Van Rossom start op 15 november officieel aan zijn nieuwe functie, maar zal al vrijdag de wedstrijd bijwonen. Johan Vande Lanotte zal trouwens nauw betrokken blijven tot de club om Van Rossom tot eind volgend jaar met raad en daad bij te staan.

"Het is een eer om deze functie op mij te nemen", zegt Van Rossom. "Deze club heeft een unieke plaats binnen het Belgische basketbal én in mijn eigen carrière. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de kans. De ambitie is om Filou Oostende op en naast het veld verder te laten groeien, met respect voor het rijke verleden dat de club kenmerkt.”

