Oostende

Bas­ket­balicoon Sam Van Ros­som wordt nieu­we gene­ral mana­ger Filou Oostende

Filou oostende basket

Sam Van Rossom wordt de nieuwe general manager van basketbalclub Filou Oostende, nadat hij er zijn carrière als professioneel basketbalspeler begon en eindigde. Dat heeft de club zonet aangekondigd op een persconferentie.

Sam Van Rossom start op 15 november officieel aan zijn nieuwe functie, maar zal al vrijdag de wedstrijd bijwonen. Johan Vande Lanotte zal trouwens nauw betrokken blijven tot de club om Van Rossom tot eind volgend jaar met raad en daad bij te staan.

"Het is een eer om deze functie op mij te nemen", zegt Van Rossom. "Deze club heeft een unieke plaats binnen het Belgische basketbal én in mijn eigen carrière. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de kans. De ambitie is om Filou Oostende op en naast het veld verder te laten groeien, met respect voor het rijke verleden dat de club kenmerkt.”

"Verbindende persoon"

Voorzitter Johan Verborgh: “We zijn overtuigd dat we met Sam een wissel op de toekomst nemen. Hij was niet alleen sportief een topper, maar ook als verbindende persoon heeft hij alle capaciteiten om samen met het bestuur, de personeelsleden, de sportieve staff, de spelers én natuurlijk ook de vele vrijwilligers, sponsors en supporters de club de komende jaren in de goede richting te stuwen. We zijn heel blij dat hij ons aanbod aanvaard heeft.”

De redactie
Filou Oostende

