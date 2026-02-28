Oostende

Na wed­strijd om vin­gers van af te lik­ken: veer­krach­tig Oos­ten­de zet Aalst opzij in eer­ste hal­ve finale

Basket Filou Oostende

Filou Oostende is uitstekend begonnen aan hun halve finales tegen Okapi Aalst. In de eerste van vijf wedstrijden werd er in de eigen Coretec Dome  gewonnen tegen de Oost-Vlamingen met 89-80. Zondag al volgt de tweede wedstrijd in Aalst. 

Oostende begon niet als een stoomtrein aan de partij, het was eerder een kusttram. Al zette het wel de eerste punten op het bord. Maar er slopen te veel foutjes in het spel, bij beide ploegen eigenlijk. Of hing er dan toch een beetje stress in de lucht?

Ook defensief liep het niet op wieltjes. Na enkele slordigheden mocht Aalst te vaak naar de vrijworplijn en klom het terug tot 12-18. In de rest van het eerste kwart kreeg Oostende de match maar niet in een wurggreep. Na 10 minuten keek BCO al tegen een achterstand van zes punten aan.

Oostendse tussenversnelling

Geen onoverbrugbare kloof uiteraard, en dat bewees het tweede kwart. Oostende stak een versnelling hoger, vond eindelijk wat meer rust in aanval en begon vooral Aalst defensief bij de keel te grijpen. De thuisploeg keerde de rollen om, gooide meer intensiteit in de duels en kwam met enkele snelle uitbraken vlot langszij. Na quarter twee bedroeg het verschil opnieuw vijf punten. 

En ook in de tweede helft stoomde Aalst gewoon door. Onder impuls van een beresterke en vooral feilloze Van den Eynde werd het al snel 39-48. 

Bij Oostende het sein om aan de alarmbel te trekken. Nieuwe aanwinst Tytan Anderson bracht de kustploeg eigenhandig op gelijke hoogte, het dak van de Coretec Dome vloog er spontaan van af. 

Ritme gevonden

De Oostendse kusttram was definitief in een stoomtrein veranderd. In één ruk ging het van 42-48 naar 54-48.

Een voorsprong die de thuisploeg niet meer uit handen gaf. Sterker nog: ze werd alleen maar verder uitgebreid. Op één kwart van het einde stond het 64-55.

Een score die in het laatste kwart alleen maar bevestigd werd. Aalst kwam nog even dichter, maar Filou Oostende won toch overtuigend met 89-80 en kan met een goed gevoel naar de tweede halve finale op zondag trekken. 

En of die vijftiende titel op rij dichterbij komt.

Gianni Seeuws

