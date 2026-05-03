Voor­uit­blik: BC Oos­ten­de en Kort­rijk Spurs maken zich op voor de play-offs, maar het gevoel bij de twee ploe­gen is verschillend

In het basketbal stond gisteren de slotspeeldag van de BNXT League op het programma. Zowel BC Oostende als de Kortrijk Spurs wonnen hun laatste wedstrijd en mogen zo al tweede en vierde naar de Belgische play-offs. Daarin wil Kortrijk beter doen dan vorig jaar, toen het in de halve finale verloor van Oostende. BC Oostende wil hun vijftiende titel op rij behalen.

De Kortrijk Spurs kenden een mindere seizoensstart, maar komen er de laatste weken helemaal door. Kortrijk verloor slechts één keer in zijn laatste zeven wedstrijden en tankte zo vertrouwen voor de play-offs. "Ik denk dat we het juiste gevoel te pakken hebben. We presteren week na week beter, dus ik kijk er wel naar uit om in die play-offs te spelen", zegt kapitein Sam Hofman.

Aan de kust is dat vertrouwen met het oog op de titel wat minder. BC Oostende wisselde in maart nog van coach, kende een betere periode, maar de laatste weken loopt het opnieuw stroef. De twee recente nederlagen zorgen dan ook voor lichte twijfel. "We speelden twee wedstrijden in play-off-sfeer. In Groningen verloren we, maar hebben we gestreden. Tegen Kortrijk maakten we geen kans om te winnen. Dus ik heb niet het gevoel dat we klaar zijn", is coach Denis Wucherer eerlijk. 

In Oostende hopen ze wel nog steeds op een vijftiende titel op rij, maar Wucherer is nuchter: "Het team is absoluut niet het beste team in België, er zijn voorlopig betere ploegen, maar in de play-offs is alles mogelijk. Ik geloof in de titel, maar we zullen dingen moeten veranderen." 

De kwartfinales van de play-offs in het basketbal starten vrijdag

Wout Bernaert
Robbe Temmerman
