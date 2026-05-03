De stand in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, is zaterdag na de laatste speeldag ongewijzigd gebleven voor de Belgische clubs. Oostende behield met een 84-53-zege tegen Brussels zijn tweede plaats, terwijl ook Aalst, met 118-90 tegen Leeuwarden, en Kortrijk, met 70-83 tegen Zwolle, wonnen in aanloop naar de play-offs om de Belgische titel.