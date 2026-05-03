Filou Oostende zet Brussels makkelijk opzij en krikt vertrouwen op voor de play-offs, ook Kortrijk Spurs winnen
©Belga
De stand in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, is zaterdag na de laatste speeldag ongewijzigd gebleven voor de Belgische clubs. Oostende behield met een 84-53-zege tegen Brussels zijn tweede plaats, terwijl ook Aalst, met 118-90 tegen Leeuwarden, en Kortrijk, met 70-83 tegen Zwolle, wonnen in aanloop naar de play-offs om de Belgische titel.
Oostende sluit de reguliere competitie als tweede af. In de kwartfinale van de play-offs neemt Filou Oostende het opnieuw op tegen Brussels. De kwartfinales worden gespeeld naar een best-of-three. Het team dat dus als eerste twee keer wint, stoot door naar de volgende ronde. De eerste match staat vrijdag op de planning.
Kortrijk Spurs eindigde op de vierde plaats en neemt het in die kwartfinale op tegen Limburg United.