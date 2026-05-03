18°C
Aanmelden
Sport
Oostende

Filou Oos­ten­de zet Brus­sels mak­ke­lijk opzij en krikt ver­trou­wen op voor de play-offs, ook Kort­rijk Spurs winnen

Filou Oostende Brussels

©Belga

De stand in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, is zaterdag na de laatste speeldag ongewijzigd gebleven voor de Belgische clubs. Oostende behield met een 84-53-zege tegen Brussels zijn tweede plaats, terwijl ook Aalst, met 118-90 tegen Leeuwarden, en Kortrijk, met 70-83 tegen Zwolle, wonnen in aanloop naar de play-offs om de Belgische titel.

Oostende sluit de reguliere competitie als tweede af. In de kwartfinale van de play-offs neemt Filou Oostende het opnieuw op tegen Brussels. De kwartfinales worden gespeeld naar een best-of-three. Het team dat dus als eerste twee keer wint, stoot door naar de volgende ronde. De eerste match staat vrijdag op de planning.

Kortrijk Spurs eindigde op de vierde plaats en neemt het in die kwartfinale op tegen Limburg United.

Belga
Robbe Temmerman
Filou Oostende BNXT League

Meest gelezen

KVDO Harelbeke
Sport

Geen promotie voor KVDO na thuisnederlaag tegen Harelbeke
Jeugdcup
Sport

Jeugdcup levert spektakel met doelpuntenregen en penaltythrillers
Linskens WNBA
Sport

Zekerheid voor Kyara Linskens: Brugse speelt nieuw seizoen in Amerikaanse WNBA

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club winst tegen STVV

Club Brugge rekent makkelijk af met STVV en legt druk bij Union
Zulte Waregem Jelle Vossen

Jelle Vossen neemt afscheid van Zulte Waregem met een overwinning, Cercle Brugge verliest zwaar in La Louvière
Supporters Club Brugge

Brussels parket opent onderzoek naar Club Brugge-supporters
Julie Vanloo

Wat een antwoord: Julie Vanloo schittert voor nieuwe ploeg in de WNBA
Club NXT 25-26

Dan toch: Club NXT zakt uit de Challenger Pro League
Bart Verhaeghe

Club Brugge doopt oefencomplex om tot Alheembouw Basecamp
Aanmelden