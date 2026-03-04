© Belga
BC Oostende heeft dinsdag de kraker tegen Antwerp Giants in de BNXT League verloren. De Giants haalden het in de eigen Lotto Arena met 96-83 en komen steviger aan de leiding.
De kustploeg stelde vorige week de Duitser Denis Wucherer aan als opvolger van de Griek Georgios Dedas, die zijn ploeg dit seizoen niet op de rails kreeg. De coachwissel had meteen succes en Oostende boekte afgelopen weekend een monsterzege tegen staartploeg Rotterdam (102-44). Met Antwerp kregen de West-Vlamingen wel een tegenstander van een ander kaliber voor de kiezen.
Sterk derde kwart voor Giants
Oostende nam de beste start en stond na het eerste kwart (25-29) aan de leiding. Na een gelijkopgaand tweede kwart (23-23) gaf het scorebord halfweg 48-52 aan in het voordeel van de West-Vlamingen. Antwerp speelde een bijzonder sterk derde kwart (20-10) en nam de leiding over. In het slotkwart (28-21) stelden de Giants de zege makkelijk veilig.
Rasheed Bello speelde zich bij Antwerp in de kijker met zeventien punten, Enoch Cheeks scoorde zestien rozen. Bij Oostende kwam Silas Melson tot 21 punten.
Antwerp voert de stand na de zege ruimer aan met negentien overwinningen tegenover drie nederlagen. Oostende volgt als tweede met zeventien overwinningen tegenover zes nederlagen.
Opvallend: zondag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in de Oostendse COREtec Dôme.