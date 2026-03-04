Oostende nam de beste start en stond na het eerste kwart (25-29) aan de leiding. Na een gelijkopgaand tweede kwart (23-23) gaf het scorebord halfweg 48-52 aan in het voordeel van de West-Vlamingen. Antwerp speelde een bijzonder sterk derde kwart (20-10) en nam de leiding over. In het slotkwart (28-21) stelden de Giants de zege makkelijk veilig.

Rasheed Bello speelde zich bij Antwerp in de kijker met zeventien punten, Enoch Cheeks scoorde zestien rozen. Bij Oostende kwam Silas Melson tot 21 punten.

