Wucherer kent het huis. Hij was speler bij Oostende van 2005 tot 2007. Eén van zijn ploegmaats toen was de jonge Sam Van Rossom. Van Rossom is nu general manager van de club. Als coach promoveerde Wucherer twee keer van de Duitse tweede klasse naar de Bundesliga: dat deed hij met Giessen en met Frankfurt. Met Würzburg haalde hij in 2019 de finale van de Fiba Europe Cup, de vierde Europese beker.

