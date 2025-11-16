Basketbalclub Filou Oostende heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet: Denis Wucherer, een Duitser van 52. Hij kent de club: Wucherer speelde zelf ooit bij BC Oostende. Hij volgt de Griek Georgios Dedas op.
Wucherer kent het huis. Hij was speler bij Oostende van 2005 tot 2007. Eén van zijn ploegmaats toen was de jonge Sam Van Rossom. Van Rossom is nu general manager van de club. Als coach promoveerde Wucherer twee keer van de Duitse tweede klasse naar de Bundesliga: dat deed hij met Giessen en met Frankfurt. Met Würzburg haalde hij in 2019 de finale van de Fiba Europe Cup, de vierde Europese beker.
Minder seizoen
Oostende kon dit seizoen in de Champions League geen enkele wedstrijd winnen. Ook was er de vroege bekeruitschakeling tegen Antwerp Giants en na drie competitienederlagen op rij - wat geleden was van 2018 - moest de Griekse coach Georgios Dedas afgelopen vrijdag een stap opzij zetten.
In de rangschikking van de BNXT League staat Oostende tweede na Antwerp Giants. De twee clubs treffen elkaar voor het eerst in de competitie op dinsdag 10 maart in Antwerpen en zondag 15 maart in Oostende. Dat wordt meteen al een flinke test voor de nieuwe coach.