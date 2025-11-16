15°C
Aanmelden
Sport
Oostende

Denis Wuche­rer is de nieu­we coach van BC Oos­ten­de en het is een oude bekende

Denis Wucherer

Basketbalclub Filou Oostende heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet: Denis Wucherer, een Duitser van 52. Hij kent de club: Wucherer speelde zelf ooit bij BC Oostende. Hij volgt de Griek Georgios Dedas op.

Wucherer kent het huis. Hij was speler bij Oostende van 2005 tot 2007. Eén van zijn ploegmaats toen was de jonge Sam Van Rossom. Van Rossom is nu general manager van de club. Als coach promoveerde Wucherer twee keer van de Duitse tweede klasse naar de Bundesliga: dat deed hij met Giessen en met Frankfurt. Met Würzburg haalde hij in 2019 de finale van de Fiba Europe Cup, de vierde Europese beker.

Minder seizoen

Oostende kon dit seizoen in de Champions League geen enkele wedstrijd winnen. Ook was er de vroege bekeruitschakeling tegen Antwerp Giants en na drie competitienederlagen op rij - wat geleden was van 2018 - moest de Griekse coach Georgios Dedas afgelopen vrijdag een stap opzij zetten.

In de rangschikking van de BNXT League staat Oostende tweede na Antwerp Giants. De twee clubs treffen elkaar voor het eerst in de competitie op dinsdag 10 maart in Antwerpen en zondag 15 maart in Oostende. Dat wordt meteen al een flinke test voor de nieuwe coach.

De redactie
BC Oostende

Meest gelezen

KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
2026-03-01 - 725_N_roeselare-hasseltMETSVO_20260301183704.mp4 - Yv8pwvZJx_2.jpg
Sport

SK Roeselare klopt leider Hasselt met 1-0 na late treffer van Himpe
Kuurne cyclo
Sport

West-Vlamingen trappen wielerseizoen af met KBK Cyclo in Kuurne

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

BC Oostende

Oostende opnieuw naar Champions League U18-basketbal in Bosnië
Screenshot 2026 01 04 at 19 57 44

Pech voor BC Oostende en Kortrijk Spurs: geen West-Vlamingen naar halve finale Beker van België
Bcojuist

Champions League basketbal : Oostende kan eer niet redden in Mersin
Oostende Champions League

Champions League basketbal : Oostende uitgeschakeld na nieuwe nederlaag
Aaron Estrada - BC Oostende

Beker van België: BCO op de valreep door tegen derdeklasser
Basket

Oostende lijdt eerste nederlaag tegen Nederlandse Leiden
Aanmelden