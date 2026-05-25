Na het eerste kwart leidde Antwerp met 28-22 en bij de rust was het 45-41 in een kolkende Lotto Arena. Na het derde kwart hadden de Giants tien punten voor (65-55). Met een driepunter op vijftig seconden van het einde sleepte Marcus Domask alsnog een verlenging uit de brand (77-77). In die verlenging kwam Oostende heel even op voorsprong (77-79), waarna Enoch Cheeks (16 ptn, 1 rbds) Niels De Ridder (16 ptn) en Rasheed Bello (15 ptn, 6 rbds, 7 assists) de overwinning over de streep trokken voor de Giants. Voor Oostende scoorden Domask en Noam Yaacov allebei negentien punten.

Antwerp viert zijn eerste landstitel sinds 2000. Het stond voor de derde keer in vier jaar tijd in de finale. In 2023 en 2024 slaagde het er niet in de hegemonie te doorbreken van Oostende, en nu dus wel derde goede keer. De Giants wonnen overigens ook de BNXT League en de bekerfinale. Voor Oostende wordt het na een moeilijk jaar herbronnen richting volgend seizoen.

