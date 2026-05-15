Eén keer moest BCO minstens winnen op bezoek bij de Antwerp Giants om kans te maken op die vijftiende opeenvolgende landstitel. En met die ingesteldheid en het vertrouwen van de thuiszege zaterdag trok BCO naar een kolkende Lotto Arena.

Maar die werd na tien minuten opeens muisstil. Oostende startte furieus aan de partij en na het eerste kwart stond het al 11-22. De thuisploeg hield daarna wel wat stand, maar dichter kwam het niet. BCO ging de kleedkamer met een 33-44-voorsprong.

Ook na rust leek de Oostendse trein verder te denderen, op een bepaald moment keken de Giants zelfs tegen een kloof van zestien punten aan. Maar met steun van het publiek en een aantal driepunters knokte de thuisploeg zich helemaal terug.

Oostende leek het noorden wat kwijt, veel vrije worpen gingen de mist in en de score werd zelfs volledig omgedraaid tot 71-70 voor Antwerp. Maar BCO toonde zich weerbaar en in een spannend slot namen ze opnieuw de bovenhand.



Oostende haalde het uiteindelijk met 76-81 en mag zo de champagne al wat koeler zetten. Donderdag krijgen ze in de eigen COREtec Dôme een eerste kans op die befaamde vijftiende titel op een rij. En als het dan niet wint, volgt zaterdag in de Lotto Arena een herkansing.

Dat kan niet meer mislopen, toch?