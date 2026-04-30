De wedstrijd in Aalst werd vooral gekleurd door een uitmuntende prestatie van Dante Maddox. De sterkhouder van Aalst tekende voor liefst 41 punten en voegde daar nog zes rebounds en vijf assists aan toe. Daarmee had hij een groot aandeel in het antwoord van de thuisploeg op de nederlaag in Oostende eerder dit weekend.