Titelstrijd opnieuw in evenwicht: Oostende verliest spannende wedstrijd in Aalst
Oostende heeft zondag naast een tweede opeenvolgende overwinning in de play-offs om de Belgische basketbaltitel gegrepen. Na de thuiszege van vrijdag moest de kustploeg in Aalst met 101-97 het onderspit delven, waardoor de stand opnieuw in evenwicht komt: 1-1.
De wedstrijd in Aalst werd vooral gekleurd door een uitmuntende prestatie van Dante Maddox. De sterkhouder van Aalst tekende voor liefst 41 punten en voegde daar nog zes rebounds en vijf assists aan toe. Daarmee had hij een groot aandeel in het antwoord van de thuisploeg op de nederlaag in Oostende eerder dit weekend.
Best-of-five
Voor Oostende betekent het verlies geen ramp, maar wel dat de reeks opnieuw volledig openligt. De halve finales worden afgewerkt volgens het principe van een best-of-5: het team dat dus als eerste drie zeges behaalt, wint de confrontatie.
Dinsdagavond
Alle aandacht verschuift nu naar dinsdagavond, wanneer het derde duel opnieuw in Oostende wordt afgewerkt. Daar krijgt de recordkampioen de kans om opnieuw de leiding te nemen in de reeks.
Oostende jaagt dit seizoen op een historische vijftiende opeenvolgende Belgische landstitel.