Aanmelden
Sport
Oostende

Titel­strijd opnieuw in even­wicht: Oos­ten­de ver­liest span­nen­de wed­strijd in Aalst

Bco

©Belga

Oostende heeft zondag naast een tweede opeenvolgende overwinning in de play-offs om de Belgische basketbaltitel gegrepen. Na de thuiszege van vrijdag moest de kustploeg in Aalst met 101-97 het onderspit delven, waardoor de stand opnieuw in evenwicht komt: 1-1.

De wedstrijd in Aalst werd vooral gekleurd door een uitmuntende prestatie van Dante Maddox. De sterkhouder van Aalst tekende voor liefst 41 punten en voegde daar nog zes rebounds en vijf assists aan toe. Daarmee had hij een groot aandeel in het antwoord van de thuisploeg op de nederlaag in Oostende eerder dit weekend.

Best-of-five

Voor Oostende betekent het verlies geen ramp, maar wel dat de reeks opnieuw volledig openligt. De halve finales worden afgewerkt volgens het principe van een best-of-5: het team dat dus als eerste drie zeges behaalt, wint de confrontatie.

Dinsdagavond

Alle aandacht verschuift nu naar dinsdagavond, wanneer het derde duel opnieuw in Oostende wordt afgewerkt. Daar krijgt de recordkampioen de kans om opnieuw de leiding te nemen in de reeks.

Oostende jaagt dit seizoen op een historische vijftiende opeenvolgende Belgische landstitel.

Belga
Jenna Lebrun
BC Oostende

Meest gelezen

Club Brugge Kampioen 2026
Sport
Breaking

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge
Belgaimage 174678785
Sport

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Jupiler Pro League trofee
Sport

Kampioenentrofee houdt zondag halt langs drie supporterscafés op weg naar Jan Breydel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bc oostende belga

Play-offs basketbal: Oostende naar halve finale, Kortrijk speelt dinsdag beslissende derde match
Kortrijk Spurs

Play-offs basketbal: Kortrijk verliest van Limburg, Oostende wint overtuigend van Brussels
2026-05-10 - 726_N_spursbcovooruitblikMETSVO_20260510144039.mp4 - PJ83wvZJx_1.jpg

Vooruitblik: BC Oostende en Kortrijk Spurs maken zich op voor de play-offs, maar het gevoel bij de twee ploegen is verschillend
Kortrijk spurs

BC Oostende onderuit bij Kortrijk Spurs: strijd om tweede plaats ligt helemaal open
BC Oostende

BNXT League: BC Oostende ziet Aalst na nipte nederlaag op gelijke hoogte komen
CoreTec Dome

BC Oostende haalt Amerikaan Tytan Anderson bij Leuven
Aanmelden