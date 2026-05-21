2 – 1: BC Oostende heeft voorsprong tegen Okapi Aalst beet na winst in eigen huis
In de halve finales van de play-offs om de Belgische basketbaltitel heeft Oostende dinsdagavond in eigen huis met 78-60 gewonnen van Okapi Aalst. Daarmee staat het aantal gewonnen duels op twee voor de kustploeg en op een voor de Aalstenaars. Wie het eerst drie overwinningen op zak heeft, speelt de finale.
Marcus Domask (18 punten), Haris Bratanovic (16 punten) en de op de bank gestarte Noam Yaacov (13 punten) eindigden alledrie in de dubbele cijfers bij Oostende. Aanvoerder Pierre-Antoine Gillet was met 10 rebounds en 7 punten ook belangrijk voor de kustploeg. Siebe Ledegen was met 11 punten de beste schutter bij Aalst.
In de tussenstand is het nu 2-1 in het voordeel van Oostende. Vrijdagavond (29 mei) staan beide teams opnieuw tegenover elkaar, dan in Aalst. Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale.