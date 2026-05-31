BNXT League play-offs : Antwerp in eerste wedstrijd finale met 100 – 83 te sterk voor titelverdediger Oostende
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In de eerste wedstrijd van de finale om de Belgische basketbaltitel heeft Antwerp donderdag een duidelijke 100-83-overwinning geboekt tegen titelverdediger Oostende. Bij de rust was de schade nog tot 52-45 beperkt. In het derde kwart (31-16) diepte de thuisploeg de kloof uit tot 83-61. Alleen het vierde kwart (17-22) was voor Oostende, maar meer dan vijf punten kon de kustploeg niet van de achterstand afknabbelen.
Met 25 punten had Rasheed Bello het grootse aandeel in de zege. Enoch Cheeks (18) en Andrew Funk kwamen ook boven de tien punten uit. Voor Oostende boden Aleksandre Merkviladze (15) en Andre Gustavson en Noam Yaacov (beide 13) het meeste weerwerk.
27e landtitel
Bij de tweede wedstrijd van de best of five heeft Oostende zaterdag het thuisvoordeel, de derde wedstrijd wordt maandag opnieuw in de Lotto Arena gespeeld. Daarna volgen eventueel nog duels op donderdag 11 juni (in Oostende) en zaterdag 13 juni (in Antwerpen).
Oostende gaat voor een 27e landstitel en al een vijftiende op rij. De Giants staan voor de derde keer op vier jaar tijd in de finale, maar wachten al sinds 2000 op een tweede landstitel.