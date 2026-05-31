Met 25 punten had Rasheed Bello het grootse aandeel in de zege. Enoch Cheeks (18) en Andrew Funk kwamen ook boven de tien punten uit. Voor Oostende boden Aleksandre Merkviladze (15) en Andre Gustavson en Noam Yaacov (beide 13) het meeste weerwerk.

27e landtitel

Bij de tweede wedstrijd van de best of five heeft Oostende zaterdag het thuisvoordeel, de derde wedstrijd wordt maandag opnieuw in de Lotto Arena gespeeld. Daarna volgen eventueel nog duels op donderdag 11 juni (in Oostende) en zaterdag 13 juni (in Antwerpen).

Oostende gaat voor een 27e landstitel en al een vijftiende op rij. De Giants staan voor de derde keer op vier jaar tijd in de finale, maar wachten al sinds 2000 op een tweede landstitel.