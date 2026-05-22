BC Oostende naar titelfinale na zege in Aalst: Antwerp Giants wachten in strijd om Belgische titel
Filou Oostende blijft op koers voor een vijftiende Belgische titel op rij. De titelverdediger plaatste zich vrijdagavond voor de finale van de play-offs na een 77-83-overwinning bij Okapi Aalst. Oostende wint de halve finale zo met 3-1 in de best-of-five.
In het T Forum in Aalst moest Oostende knokken voor de beslissende zege, maar de kustploeg kon opnieuw rekenen op verschillende spelers die op het juiste moment opstonden. Marcus Domask werd topschutter bij Oostende met 20 punten. Ook Silas Melson en Andre Gustavson waren belangrijk. Zij begonnen allebei op de bank, maar eindigden met respectievelijk 18 en 16 punten.
Bij Aalst hielden Niels Van Den Eynde en Dante Maddox Jr de thuisploeg lang in de wedstrijd. Beiden scoorden 17 punten, maar dat volstond niet om Oostende van een nieuwe finaleplaats te houden.
Antwerp Giants wachten in finale
In de finale neemt Filou Oostende het op tegen Antwerp Giants. De Antwerpenaren wonnen vrijdagavond met 79-91 bij Hubo Limburg United en beslisten ook hun halve finale met 3-1. Rasheed Bello was daar de grote uitblinker met 27 punten en 11 assists.
Op jacht naar vijftiende titel op rij
Voor Oostende wordt het een nieuwe afspraak met de geschiedenis. De kustploeg mikt op een vijftiende landstitel op rij en de 27e Belgische titel in de clubgeschiedenis. Antwerp Giants pakte eerder dit seizoen al de Beker van België en sloot de reguliere fase van de BNXT League als eerste af. De Giants werden één keer Belgisch kampioen, in 2000.
De finale wordt opnieuw gespeeld volgens het principe van een best-of-five. De eerste wedstrijd vindt plaats op woensdag 4 juni in de Lotto Arena in Antwerpen. Twee dagen later verhuist de titelstrijd naar de Coretec Dôme in Oostende.