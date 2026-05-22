In het T Forum in Aalst moest Oostende knokken voor de beslissende zege, maar de kustploeg kon opnieuw rekenen op verschillende spelers die op het juiste moment opstonden. Marcus Domask werd topschutter bij Oostende met 20 punten. Ook Silas Melson en Andre Gustavson waren belangrijk. Zij begonnen allebei op de bank, maar eindigden met respectievelijk 18 en 16 punten.

Bij Aalst hielden Niels Van Den Eynde en Dante Maddox Jr de thuisploeg lang in de wedstrijd. Beiden scoorden 17 punten, maar dat volstond niet om Oostende van een nieuwe finaleplaats te houden.