Oostende Kortrijk

Oos­ten­de legt Kan­goe­roes Meche­len over de knie, Kort­rijk gaat onder­uit in Charleroi

Filou Oostende heeft zondagmiddag op de 30e speeldag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, met 73-83 gewonnen op bezoek bij Kangoeroes Mechelen.

Oostende zette daarmee druk op Antwerp Giants. De leider sluit maandag (20u) de speeldag af met een thuismatch tegen het Nederlandse Leiden. Okapi Aalst, derde in de stand, legde in eigen huis Bergen over de knie met 98-78, terwijl Kortrijk een nipte 86-84-nederlaag leed bij Charleroi. Limburg United was met 119-89 ruim te sterk voor laagvlieger Rotterdam, de Leuven Bears verloren met 66-58 bij Den Bosch. Tot slot ging Brussels met 89-82 onderuit bij BAL Weert en wonnen Groningen en Den Helder de Nederlandse onderonsjes tegen respectievelijk Zwolle (67-78) en Leeuwarden (89-83).

In het klassement gaat Antwerp achtereenvolgens Oostende, Aalst, Kortrijk, Limburg United, Den Bosch, Groningen, Mechelen, Brussels, Leiden, Charleroi, Leuven, Den Helder, Zwolle, Leeuwarden, Bergen, Rotterdam en BAL Weert vooraf.

Belga
BC Oostende Kortrijk Spurs BNXT League

WVA FRIETJES
Stijn Steels - Wout Van Aert
Union-Club 2026

IMG 3066

724 BB Overzicht KVK

726 BB LINKS seingevers

727 BB LINKS zwevegem marke

Titel Mandel United

