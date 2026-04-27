BNXT League: BC Oostende ziet Aalst na nipte nederlaag op gelijke hoogte komen
Oostende heeft zondag op de 32e speeldag van de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketbalkampioenschap, met 84-82 verloren van Groningen. De kustploeg ziet zo Aalst op gelijke hoogte komen met 24 zeges en 8 nederlagen.
Oostende stond lange tijd op voorsprong en hield van een eerdere voorsprong van tien punten er nog vier over bij de rust (37-41), maar zag de thuisploeg er in het slot nog op en over gaan. De 24 punten, 6 rebounds en 6 assists van Noam Yaacov volstonden niet voor de zege. Ook de late versterking van Tytan Anderson (10 punten, 6 rebounds) hielp de Belgische landskampioen niet aan de overwinning.
