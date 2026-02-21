De 46-jarige Dedas volgde na vorig seizoen Dario Gjergja op als trainer van Oostende. Eind juni vorig jaar tekende hij een contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde seizoen. Het was zijn eerste job als hoofdcoach.

Eerder was hij in eigen land assistent van AEK Athene, Trikala Aries en Olympiakos en in Litouwen van Rytas Vilnius.