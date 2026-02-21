Basketbalclub Oostende heeft de samenwerking met coach Georgios Dedas beëindigd. Dat deelde de landskampioen zaterdag mee. Assistent-coach Thierry Declercq neemt voorlopig de dagelijkse werking van de eerste ploeg over.
"De club heeft de voorbije periode een grondige evaluatie gemaakt van de sportieve werking. Daarbij werd verder gekeken dan enkel naar de resultaten", klinkt het op de clubwebsite.
"De beoogde evolutie in het spel en de ontwikkeling van de ploeg zijn de laatste weken onvoldoende gebleken. In het belang van de verdere sportieve ambities van Oostende werd daarom beslist om Dedas niet langer als Head Coach te benoemen. De club gaat nu op zoek naar een nieuwe head coach en hoopt snel tot een overeenkomst te komen."
Eerste ervaring als hoofdcoach
De 46-jarige Dedas volgde na vorig seizoen Dario Gjergja op als trainer van Oostende. Eind juni vorig jaar tekende hij een contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde seizoen. Het was zijn eerste job als hoofdcoach.
Eerder was hij in eigen land assistent van AEK Athene, Trikala Aries en Olympiakos en in Litouwen van Rytas Vilnius.
Moeilijke weken voor Oostende
Na zestien zeges en vijf nederlagen is Oostende tweede in de BNXT League, na Antwerp (zeventien zeges, drie nederlagen). Deze maand leed de kustploeg drie nederlagen op rij: 90-84 bij Limburg United, 70-71 tegen Leuven Bears en 95-77 in Den Bosch.
In de beker werd Oostende begin januari in de kwartfinales uitgeschakeld door Antwerp. In de Champions League verloor Oostende zijn zes groepswedstrijden.