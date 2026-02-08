BC Oostende verliest van Limburg United en ziet leidersplaats uit handen glippen
Foto BC Oostende via Facebook
Na vier opeenvolgende competitiezeges heeft BC Oostende opnieuw een nederlaag moeten slikken. Op bezoek bij Limburg United verloor de kustploeg met 90-84, waardoor de Antwerp Giants de leidersplaats in de BNXT League weer overnamen. Het klassement blijft zo razendspannend.
In een goedgevulde Alverberg laat Limburg United zien dat het zich goed kan meten met de landskampioen. Ex-Oostende speler Ververs neemt het voortouw en brengt zijn nieuwe ploeg na het eerste kwart op voorsprong: 21-16. In het tweede kwart herstelt Oostende het evenwicht en neemt kort de leiding, maar de thuisploeg gaat uiteindelijk met een kleine voorsprong de rust in.
Het blijft een spannende wedstrijd tot het einde, maar Limburg United houdt in de slotfase het hoofd koel. Vooral het scorend vermogen van achter de driepuntlijn en het karakter van de ploeg blijken beslissend. Voor BC Oostende betekent dit een einde aan hun zegereeks en het verlies van de koppositie.
Speler Simon Buysse blikt terug: “Ik denk dat het een beetje een atypische wedstrijd was. Allebei de ploegen hadden afwezigen, dus sommigen speelden op andere posities. Als je 90 punten tegen krijgt, is het moeilijk om te winnen, zeker op verplaatsing. Elke verlieswedstrijd doet pijn.”