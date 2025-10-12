Aanmelden
Sport
Oostende Kortrijk

Oos­ten­de houdt per­fect rap­port, Kort­rijk ver­liest tegen Antwerp

Basket Oostende

Landskampioen Oostende blijft sterk presteren in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap. De kustploeg won vrijdagavond op het veld van Charleroi met 64-73 en boekte zo haar vierde zege op rij. Oostende blijft daarmee na vier speeldagen ongeslagen.

Voor Kortrijk liep het minder goed af. De promovendus verloor met 104-80 op het veld van Antwerp Giants en kon in vier wedstrijden nog maar één keer winnen.

Oostende blijft met zijn perfecte rapport mee aan de leiding, terwijl Kortrijk voorlopig onderaan het klassement staat.

Belga
Filou Oostende Kortrijk Spurs BNXT League

