Ook Lotto Dstny heeft z'n renners bekendgemaakt, met splinternieuw Belgisch kampioen wielrennen Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Jarrad Drizners, Brent van Moer, Sébastien Grignard, Cedric Beullens, Maxim Van Gils. De West-Vlaming Harm Vanhoucke maakt z'n debuut. De renner van 26 uit Moorsele bezorgde z'n ploeg nog podiumplaats in mei tijdens de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Vanhoucke reed in de Franse klimkoers naar een derde plek.



Voor Alpecin-Deceuninck gaat Gianni Vermeersch alvast naar de Tour. Ook Jonas Rickaert is geselecteerd, maar kwam ten val gisteren tijdens het BK wielrennen in Zottegem. Het valt nog af te wachten of dat gevolgen zal hebben voor de Tour.