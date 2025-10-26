13°C
Na 14 jaar als prof begint Tim Dec­ler­cq aan nieu­we carrière

We komen nog even terug op het afscheid gisteren van profwielrenner Tim Declercq. Tijdens een groot afscheidscriterium in zijn thuisgemeente Hooglede, dat hij uiteraard ook won, zette de 36-jarige meesterknecht definitief een punt achter zijn carrière. Niet alleen zijn collega-profrenners, ook ex-profs, familie en vrienden fietsten mee. Samen met een massa supporters zwaaiden ze El Tractor uit.

Tim Declercq zit na 14 jaar in het peloton voor de allerlaatste keer op de fiets tijdens een profwedstrijd als afscheidscriterium. 

Vaak zat hij kilometers lang helemaal voorin het peloton. Zijn onvermoeibaar kopwerk voor ploegmaats leverde hem vier keer op rij de Kristallen Zweetdruppel op, een publieksprijs voor de beste helper in het peloton.

De carrière van Declercq begon bij Topsport Vlaanderen en na een succesvolle periode bij Quick Step verdedigde hij de voorbije 2 jaar de kleuren van Lidl-Trek. Een veelwinaar is hij niet, al won Tim als belofte wel de Belgische titel. Hij nam vijf keer deel aan de Tour de France en twee keer aan de Vuelta.

Nieuwe carrière

Nu begint hij aan een nieuwe carrière. Vanaf volgend seizoen wordt Tim Declercq coach bij de vertrouwde Quick Step-stal met het diploma van Master in de Bewegingswetenschappen op zak.

Finish met Lampaert

Na 25 van de 35 rondjes rijden de ex-profs en vrienden hun wedstrijd uit. De profs rijden er nog 10 rondjes bij. In die laatste ronden gaat het tussen Declercq en zijn maatje Yves Lampaert. Uiteindelijk komt El Tractor uiteraard als eerste over de finish.

Stefaan Vanpoucke
Louis Maes

Louis Maes
Tim Declercq

