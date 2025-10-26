Tim Declercq zit na 14 jaar in het peloton voor de allerlaatste keer op de fiets tijdens een profwedstrijd als afscheidscriterium.

Vaak zat hij kilometers lang helemaal voorin het peloton. Zijn onvermoeibaar kopwerk voor ploegmaats leverde hem vier keer op rij de Kristallen Zweetdruppel op, een publieksprijs voor de beste helper in het peloton.



De carrière van Declercq begon bij Topsport Vlaanderen en na een succesvolle periode bij Quick Step verdedigde hij de voorbije 2 jaar de kleuren van Lidl-Trek. Een veelwinaar is hij niet, al won Tim als belofte wel de Belgische titel. Hij nam vijf keer deel aan de Tour de France en twee keer aan de Vuelta.