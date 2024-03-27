20°C
Tim Dec­ler­cq neemt van­mid­dag als ren­ner afscheid van zijn’ Izegem

Izegem Koers staat vandaag ook een beetje in het teken van Tim Declercq. Hij stopt straks met actief wielrennen en neemt in zijn oude thuisstad afscheid.

Pas in de vooravond weten we wie deze editie van Izegem Koers wint, maar al voor de wedstrijd waren zowat alle ogen gericht op Tim Declercq. Voor het laatst in 'zijn' Izegem als actief wielrenner. Vanaf volgend seizoen is hij trainer bij Soudal Quick-Step, zijn vroegere team.

In Izegem ook aandacht voor thuisrijders Louis Blouwe en Alex Vandenbulcke. Die laatste wordt ook getipt als kanshebber voor de winst en meteen ook de provinciale titel. Izegem Koers geldt als het Provinciaal Kampioenschap.

