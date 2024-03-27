Pas in de vooravond weten we wie deze editie van Izegem Koers wint, maar al voor de wedstrijd waren zowat alle ogen gericht op Tim Declercq. Voor het laatst in 'zijn' Izegem als actief wielrenner. Vanaf volgend seizoen is hij trainer bij Soudal Quick-Step, zijn vroegere team.

In Izegem ook aandacht voor thuisrijders Louis Blouwe en Alex Vandenbulcke. Die laatste wordt ook getipt als kanshebber voor de winst en meteen ook de provinciale titel. Izegem Koers geldt als het Provinciaal Kampioenschap.