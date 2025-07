De West-Vlaming bedankt alle teamgenoten en stafleden met wie hij ooit samenwerkte, net als zijn familie en echtgenote. "Ik ben trots op mijn parcours, dankbaar voor elk moment en ik kijk uit naar wat er komt", eindigt De Clercq, die een master in Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie behaalde.

Onder meer Mark Cavendish reageert op het nakende afscheid met lovende woorden. De voormalige Britse spurtbom, met 35 ritzeges recordhouder in de Tour, was in 2021 en 2022 ploegmaat van Declercq bij Quick-Step. "Een absolute legende. Loyaal, hardwerkend en fijn gezelschap. Maar bovenal, je houdt van de sport. Trots dat ik je teamgenoot was en jou een vriend mag noemen", stelt de Manx Express.