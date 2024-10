In de sprint voor de tweede plaats was Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) sneller dan Stan Dewulf (Decathlon-AG2R La Mondiale). Arjen Livyns (Lotto Dstny) was de rapste van een achtervolgende groep met zes renners en finishte voor Michiel Lambrecht (Bingoal WB).

Tim Declercq volgt zijn oud-ploegmakker Fabio Jakobsen op op de erelijst van het Herfstcriterium van Oostrozebeke.