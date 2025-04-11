20°C
Sep Van­mar­c­ke en Tim Dec­ler­cq ver­ster­ken staf van Soud­al Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step wordt volop werk gemaakt van het tijdperk na Remco Evenepoel, die na dit seizoen vertrekt richting Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook ex-renners Sep Vanmarcke en Tim Declercq gaan er aan de slag.

Bij Soudal Quick-Step wordt volop werk gemaakt van het tijdperk na Remco Evenepoel, die na dit seizoen vertrekt richting Red Bull-BORA-hansgrohe. Met de komst van renners zoals Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) en de Nederlander Dylan van Baarle (Team Visma | Lease a Bike) werd al duidelijk dat er weer meer ingezet zal worden op het klassieke werk in het voorjaar, nu krijgt ook de omkadering steeds meer vorm.

Sep Vanmarcke, Niki Terpstra en Eliot Lietaer komen bij The Wolfpack als sportdirecteurs. Tim Declercq, Michel Geerinck en Dimitri Peyskens worden als coaches aan boord gehaald, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend in een persmededeling

Sep Vanmarcke Tim Declercq Soudal - Quick.Step

