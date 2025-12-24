3°C
Soudal-Quick.Step keert terug naar de roots: focus opnieuw op klas­sie­kers en sprint

Soudal-Quick.Step

The Wolfpack is op winterstage in het Spaanse Calpe © Belga

In Calpe, aan de Spaanse Costa Blanca, heeft Soudal-Quick.Step zijn ploeg voor het nieuwe wielerseizoen voorgesteld. De ploeg kiest na het vertrek van Remco Evenepoel opnieuw duidelijk voor haar klassieke identiteit, met versterking voor zowel het voorjaar als de sprint.

Na het vertrek van boegbeeld Remco Evenepoel keert de ploeg terug naar het klassieke werk. Met renners als Dylan Van Baarle en Jasper Stuyven wil Soudal-Quick.Step opnieuw meestrijden in de voorjaarsklassiekers. Ook in de sprint blijft de ploeg een factor om rekening mee te houden. Tim Merlier en Paul Magnier vormen het speerpunt, ondersteund door ervaren krachten als Yves Lampaert en Bert Van Lerberghe.

Nieuwe krachten

Daarnaast krijgen ook enkele nieuwkomers hun kans. Laurenz Rex en Warre Vangheluwe sluiten aan bij de hoofdmacht, terwijl Cyriel Desal aan de slag gaat bij het beloftenteam. In de entourage van de ploeg zijn er eveneens wijzigingen: Tim Declercq en Sep Vanmarcke maken voortaan deel uit van de staf.

Zondag brengt Sport West uitgebreid verslag van de winterstage van Soudal-Quick.Step, net als van KV Kortrijk, dat eveneens in Spanje verblijft.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Soudal - Quick.Step

