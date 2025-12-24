Soudal-Quick.Step keert terug naar de roots: focus opnieuw op klassiekers en sprint
The Wolfpack is op winterstage in het Spaanse Calpe © Belga
In Calpe, aan de Spaanse Costa Blanca, heeft Soudal-Quick.Step zijn ploeg voor het nieuwe wielerseizoen voorgesteld. De ploeg kiest na het vertrek van Remco Evenepoel opnieuw duidelijk voor haar klassieke identiteit, met versterking voor zowel het voorjaar als de sprint.
Na het vertrek van boegbeeld Remco Evenepoel keert de ploeg terug naar het klassieke werk. Met renners als Dylan Van Baarle en Jasper Stuyven wil Soudal-Quick.Step opnieuw meestrijden in de voorjaarsklassiekers. Ook in de sprint blijft de ploeg een factor om rekening mee te houden. Tim Merlier en Paul Magnier vormen het speerpunt, ondersteund door ervaren krachten als Yves Lampaert en Bert Van Lerberghe.
Nieuwe krachten
Daarnaast krijgen ook enkele nieuwkomers hun kans. Laurenz Rex en Warre Vangheluwe sluiten aan bij de hoofdmacht, terwijl Cyriel Desal aan de slag gaat bij het beloftenteam. In de entourage van de ploeg zijn er eveneens wijzigingen: Tim Declercq en Sep Vanmarcke maken voortaan deel uit van de staf.
