Daarnaast krijgen ook enkele nieuwkomers hun kans. Laurenz Rex en Warre Vangheluwe sluiten aan bij de hoofdmacht, terwijl Cyriel Desal aan de slag gaat bij het beloftenteam. In de entourage van de ploeg zijn er eveneens wijzigingen: Tim Declercq en Sep Vanmarcke maken voortaan deel uit van de staf.

Zondag brengt Sport West uitgebreid verslag van de winterstage van Soudal-Quick.Step, net als van KV Kortrijk, dat eveneens in Spanje verblijft.