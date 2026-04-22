Sep Vanmarcke heeft op sociale media een aangrijpende boodschap gedeeld na het overlijden van zijn neef Milan Bral. De 21-jarige wielrenner uit Anzegem overleed zaterdagavond aan z'n verwondingen nadat hij tijdens een training aangereden werd in Ronse.

“Ik weet niet waar ik moet beginnen, waar ik moet eindigen. Ik wil niet dat het eindigt. Maar het is zo”, schrijft Vanmarcke. In zijn bericht blikt hij terug op hun laatste ontmoeting, amper enkele uren voor het ongeval. “Gisterenochtend voor je finale training kwam je nog bij ons, vragen welke banden en wielen je best kiest.”