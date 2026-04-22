Ik wil niet dat het ein­digt”: Sep Van­mar­c­ke rea­geert aan­ge­sla­gen op over­lij­den van neef Milan Bral

Ex-wielrenner Sep Vanmarcke heeft in een pakkende Instagrampost afscheid genomen van zijn 21-jarige neef Milan Bral. De jonge renner kwam zaterdag om het leven na een verkeersongeval tijdens een training in Ronse. 

Sep Vanmarcke heeft op sociale media een aangrijpende boodschap gedeeld na het overlijden van zijn neef Milan Bral. De 21-jarige wielrenner uit Anzegem overleed zaterdagavond aan z'n verwondingen nadat hij tijdens een training aangereden werd in Ronse.

“Ik weet niet waar ik moet beginnen, waar ik moet eindigen. Ik wil niet dat het eindigt. Maar het is zo”, schrijft Vanmarcke. In zijn bericht blikt hij terug op hun laatste ontmoeting, amper enkele uren voor het ongeval. “Gisterenochtend voor je finale training kwam je nog bij ons, vragen welke banden en wielen je best kiest.”

Koersen als eerbetoon: ploeg van Milan Bral reageert na drama

Vanmarcke omschrijft zijn neef als een gedreven en warme persoonlijkheid. “Altijd met de glimlach, altijd gemotiveerd, altijd dankbaar, altijd klaar voor een enthousiast klapke.” Hij benadrukt ook hoe warm de familieband was. “Ik ben zo trots op jou, Milan. Blij dat ik je 21 jaar mocht kennen. Ik hou van jou. Ik vergeet je nooit.”

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Beerkar kantelt tegen woning in Woesten, huis voorlopig onbewoonbaar
Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

Vlaams kerkenbeleidsplan4

Steeds meer kerken krijgen extra functies naast erediensten
Afscheidsceremonie Tijs Anthone

Afscheid van Vives-docent (34) die om het leven kwam bij arbeidsongeval in Kortrijk
Meifoor Brugge 1

Meifoor in Brugge onder stralende zon gestart, maar energieprijzen baren foorkramers zorgen
Oosteroever versluys

Stad Oostende vraagt inwoners mee te denken over toekomst van Oosteroever
2023-04-21 00:00:00 - Toch groen licht voor prestigieus golfproject in Knokke-Heist

Einde van Knokse golfoorlog: nieuwe investeerdersgroep neemt golfproject na 19 jaar van Paul Gheysens over
Loof 1

Nieuw woonproject 'Loof' op oude ziekenhuissite in Kortrijk bereikt hoogste punt
