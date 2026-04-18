“Hij heeft dit weekend bewust een trainingsweekend ingelast. Hij zou vandaag ook een lange duurtraining doen in functie van Gent-Wevelgem over tien dagen. Hij wilde links afslaan en is in aanraking gekomen met een voertuig. Ik hoor van omstaanders dat beide partijen groen hadden en dat de snelheid niet hoog lag”, vertelt ploegverantwoordelijke Jochen Deweer.

Milan Bral komt uit een echte wielerfamilie: zo is hij de neef van ex-prof en huidig ploegleider Sep Vanmarcke. “Hij was een fantastische gast. Supersociaal. Altijd bereid om iedereen te helpen”, aldus Verstegen. Ook bij Deweer komt de warme persoonlijkheid van Bral naar voren: “Hij was een crème van een jongen. Je kon alles aan hem vragen. Hij was met alles in orde, beantwoordde perfect berichten en e-mails. Nooit was iets te veel gevraagd. Nooit gezaag. Hij was een gouden kracht om in een team te hebben. Een heel goede renner en een fantastisch mens.”