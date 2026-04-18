Twee koersen stonden op het programma voor Dovy Keukens – FCC Cycling Team, het team van Milan Bral. Tijdens zijn training voor Gent-Wevelgem werd hij het slachtoffer van een verkeersongeval. Na enkele uren vechten in het ziekenhuis werd geen hersenactiviteit meer vastgesteld. Momenteel ligt Bral nog in coma.
De GP Affligem begon met een minuut stilte voor de 21-jarige Milan Bral. De renners mochten zelf kiezen of ze de koers wilden aanvatten, maar ze stonden allemaal aan de start als eerbetoon aan hun ploegmaat. “Voor mij, voor velen en voor de familie is het een manier om Milan een plekje te geven”, zegt renner Kenneth Verstegen.
Milan Bral belandde na een botsing met een auto tijdens zijn training in Ronse in coma in het ziekenhuis. De bestuurder zou niet onder invloed zijn geweest. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd.
“Hij heeft dit weekend bewust een trainingsweekend ingelast. Hij zou vandaag ook een lange duurtraining doen in functie van Gent-Wevelgem over tien dagen. Hij wilde links afslaan en is in aanraking gekomen met een voertuig. Ik hoor van omstaanders dat beide partijen groen hadden en dat de snelheid niet hoog lag”, vertelt ploegverantwoordelijke Jochen Deweer.
Milan Bral komt uit een echte wielerfamilie: zo is hij de neef van ex-prof en huidig ploegleider Sep Vanmarcke. “Hij was een fantastische gast. Supersociaal. Altijd bereid om iedereen te helpen”, aldus Verstegen. Ook bij Deweer komt de warme persoonlijkheid van Bral naar voren: “Hij was een crème van een jongen. Je kon alles aan hem vragen. Hij was met alles in orde, beantwoordde perfect berichten en e-mails. Nooit was iets te veel gevraagd. Nooit gezaag. Hij was een gouden kracht om in een team te hebben. Een heel goede renner en een fantastisch mens.”